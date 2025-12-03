Адвокат участвал в мрежа за внасяне на наркотици в румънски затвори

Прокурорите от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) извършиха днес 33 обиска в окръзите Клуж, Бистрица-Насауд и Муреш, включително два затвора, за да разбият огромна мрежа от трафиканти, които са внасяли наркотици в затворите с помощта на адвокат.

Акции се провеждат и в Италия, въз основа на европейска заповед за разследване, се посочва в информация, публикувана на официалната страница на Дирекцията в Интернет, съобщава БТА.

Обвиненията, повдигнати срещу заподозрените членове на мрежата, са за международен трафик на наркотици, извършване на операции с психоактивни вещества, както и за пране на пари, сформиране на организирана престъпна група, подвеждане на съдебните органи и неспазване на законовите разпоредби за притежание и употреба на оръжие и боеприпаси.

Според разпространените данни между януари 2024 г. и декември 2025 г. заподозрените са набавяли, изпращали, транспортирали и продавали рискови и високорискови наркотици и психоактивни вещества в населени места в Клуж и в съседни окръзи. Дейността на трафикантите е била подкрепяна от адвокат, който многократно е предоставял на членовете на групата данни и информация, получени от клиенти или от криминални досиета, по които е работил.

Събраните доказателства разкриват също, че между август и декември 2025 г. петима извършители са внесли в Румъния рискови и високорискови наркотици от Италия, Испания и Нидерландия.

Парите, получени от продажбата на наркотици, са били използвани за закупуване на движимо имущество на имената на роднини на заподозрените.

Групата е действала и за намаляване на присъдите на лица, разследвани или изправени пред съд за трафик на високорискови и високорискови наркотици, както и за извършване на операции с психоактивни вещества.

Според информацията на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма за постигане на тази цел заподозрените членовете на групата са подвеждали съдебните органи, извършвали действия по фаворизиране на даден извършител и не са спазвали не са спазвали законовите разпоредби за притежание и употреба на оръжие и боеприпаси.