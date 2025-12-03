Рюте очаква страните от НАТО да отделят милиарди долари за US оръжия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте очаква от страните членки на Алианса да отделят повече от един милиард долара месечно за доставки на американски оръжия на Украйна през 2026 г., предаде ДПА, цитирана от БТА.

Средствата ще бъдат използвани за закупуването на американско оборудване като например прехващачи за противовъздушните отбранителни системи, посочи днес Рюте на среща на министрите на външните работи на държавите членки на НАТО в Брюксел.

Финансовият инструмент "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" предвижда боеприпаси и оръжия, произведени в САЩ, да бъдат продадени на европейските съюзници на Украйна и Канада, които след това ще ги предоставят на украинската страна. Финансовата инициатива беше подета тази година в отговор на исканията на американския президент Доналд Тръмп другите страни от Алианса да платят за по-нататъшна американска военна помощ.

Рюте уточни, целта на инициативата да се съберат около 1 млрд. долара на месец е напът да бъде постигната през тази година и очаква допълнителни изявления от страните на НАТО.

Германският външен министър заяви преди срещата в Брюксел, че Германия ще отдели още 200 млн. долара за доставка на американско оръжие и боеприпаси за Украйна.

Полша, Норвегия и Нидерландия ще допълнят финансирането, за да бъде достигната общата сума от 500 млн. долара за американско оръжие. Германия вече предостави същата сума тази година за финансовата инициатива.

"Трябва да се уверим, че докато продължават преговорите за прекратяването на войната на Русия, а ние не знаем кога ще приключат, Украйна е във възможно най-добрата позиция да продължи да се бие и да отвръща на удара на руснаците", подчерта Марк Рюте.

Днешната среща на НАТО в Брюксел, на която се обсъжда подкрепата за Украйна и усилията за укрепване на възпиращите и отбранителни способности на Алианса е засенчвана от продължаващите мирни усилия на САЩ за Украйна и отсъствието на държавния секретар Марко Рубио от Брюксел.

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул заяви преди срещата в Брюксел, че руският президент Владимир Путин "все още не е показал реално желание за преговори." "Путин желае да продължи да подкопава европейската и евроатлантическа сигурност. Той иска да ни разедини, за да отслаби алианса ни, но няма да успее", добави Вадефул.