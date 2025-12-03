ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите на „Възраждане" с правописна грешка при...

Смяна на ръководството и уволнения в турски опозиционен телевизионен канал

Снимка: СНИМКА : Pixabay

Популярният турски колумнист Йълмаз Йоздил бе назначен за директор на близкия до турската опозиция телевизионен канал "Сьозджю ТВ" (SZC TV), а веднага след това договорите на 14 от водещите журналисти на медията бяха прекратени, съобщава сайтът „Тюркийе тудей", предава БТА.

В последно време колумнистът на вестник „Сьозджю" Йоздил стана популярен в турското медийно пространство с позициите и критицизма си срещу основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), отбелязва турското издание на Евронюз.

В списъка с уволнените от Йоздил журналисти са включени голяма част от водещите журналисти на медията, в това число и главният редактор на телевизионния канал "Сьозджю ТВ" Йозгюр Чакмакчъ, директорите на новинарския отдел на телевизията Емел Окайгюн и Дора Менгуч, както и директора на новинарския отдел на медията в Истанбул Джем Йозкешкин.

След настъпилите промени журналистката Ипек Йозбей е назначена за нов главен редактор на "Сьозджу ТВ", а колумнистът на вестник „Сьозджу" Гюней Йозтюрк е поел поста директор на новинарския отдел.

