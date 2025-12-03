ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южнокорейските прокурори поискаха 15 г. затвор за бившата първа дама

1772
Ким Кьон Хи Снимка: Twitter/@Independent

Южнокорейски прокурори поискаха присъда от 15 г. присъда затвор за бившата първа дама Ким Кьон-хи, която е подсъдима по обвинения в получаване на подкупи и други престъпления, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Делото срещу Ким Кьон-хи е част от по-мащабното разследване срещу бившия президент Юн Сук-йол, започнало, след като той бе свален от власт през април заради неуспешен опит да въведе военно положение през декември 2024 г.

Централният окръжен съд в Сеул трябва да обяви присъдата срещу бившата първа дама на 28 януари.

В заключителната си пледоария прокурорите по делото припомниха, че Ким Кьон-хи е обвинена в манипулации на финансовите пазари, нарушения на законите за политическото финансиране, както и приемане на подкупи от Църквата на обединението.

Пред съда бившата първа дама заяви, че е невинна, но поднася извинения на обществеността за причиненото безпокойство.

