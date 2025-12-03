Бивш руски губернатор е осъден на 25 години за кражба на 2 млрд. рубли от банка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бабушкинският съд в Москва осъди бившия губернатор на Хабаровския край Сергей Фургал на 25 години лишаване от свобода по делото за кражба на над 2 млрд. рубли от банката МСП, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

"На Фругал се назначава наказание , като се вземе предвид присъдата по друго наказателно дело – 25 години лишаване от свобода с изтърпяване на наказанието в колония с строг режим", прочете съдията текста на присъдата.

Съдът също така лиши Фургал от правото да заема длъжности в органите на властта в продължение на 2 години и 6 месеца след освобождаването му.

По-рано, през 2023 г., въз основа на решението на съдебните заседатели Фургал беше осъден на 22 години строг режим за организиране на покушения за убийство на предприемачи.