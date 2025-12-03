ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите на „Възраждане“ с правописна грешка при...

ЕК предлага средствата за Украйна да се осигурят от запорираното руско имущество

Николай Желязков, БТА

Европейската комисия

Европейската комисия предложи днес финансовата подкрепа за Украйна в следващите две години да бъде осигурена със заем от финансовите пазари или с използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество.

Предвижда се в случай на теглене на заем от ЕС, той да бъде обвързан с европейския бюджет. При другата възможност ЕК би получила достъп до имуществото на Руската централна банка, държано в европейски депозитар.

Според комисията са предвидени необходимите правни мерки срещу възможно отнемане на европейско имущество в държави по света, освен в Русия.

В съобщението на ЕК се отбелязва, че предстои обсъждане от Съвета на ЕС и Европейския парламент на днешното предложение, а напредък се очаква на заседанието на Европейския съвет по-късно този месец.

