Румънският премиер на визита в Австрия, ще се срещне и с Виктор Орбан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският премиер Илие Боложан пристига на официално посещение в Австрия. Програмата му предвижда срещи с австрийския канцлер Кристиан Щокер и с министрите по европейските въпроси, интеграцията и семейството, икономиката, енергетиката, туризма и финансите, предава БТА.

В рамките на визитата на Боложан, която ще продължи и утре, се предвиждат дискусии на четири очи, пленарни разговори, както и работен обяд, предложен от австрийския канцлер, на който ще присъстват представители на румънски и австрийски компании.

Румънският премиер ще участва и в прием за Националния празник на Румъния, организиран от румънското посолство в Австрия.

„Основната цел на посещението е укрепване на двустранните отношения, както в политико-дипломатически, така и в икономически план и по-тясна координация на регионално и европейско ниво, предвид настоящите предизвикателства в нашия регион. Сътрудничеството в икономическия сектор ще бъде насочено и към други области с потенциал за увеличаване на инвестициите и на двата пазара", се посочва в прессъобщението.

На път за Виена румънският премиер Илие Боложан трябва да се срещне в Будапеща и с унгарския си колега Виктор Орбан.

Във фокуса на разговорите ще бъде сътрудничеството между Румъния, Унгария и Австрия за развитие на междусистемните връзки в електроенергийния сектор.