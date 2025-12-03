ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Хамас" и "Ислямски джихад" връщат днес на Израел тленните останки на 2-ма заложници

СНИМКА: Pixabay

Въоръжените крила на организациите "Хамас" и "Ислямски джихад" заявиха, че ще върнат на Израел телата на заложници, предаде Ройтерс. Те обявиха, че това ще стане днес в 17 часа местно време (13:00 по Гринуич).

Телата на последните двама заложници в Газа са на израелския гражданин Ран Гвили и на тайландеца Сутисак Ринталак. 

В същото време, по-рано днес Израел заяви, че намерените в Газа тленни останки, върнати вчера на Израел, не съответстват на нито един от заложниците, отвлечени по време на атаката на "Хамас" през 2023 г., съобщи БТА. 

Предаването на телата на последните двама заложници, държани в Газа, ще отбележи изпълняването на ключово условие от плана на американския президент Доналд Тръмп за спиране на войната в Газа. 

СНИМКА: Pixabay

