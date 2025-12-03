Германски президент посети Великобритания за пръв път от 27 години, посрещна го крал Чарлз (Снимки)

Британският крал Чарлз III посрещна днес германския президент Франк-Валтер Щайнмайер за началото на неговото тридневно държавно посещение във Великобритания - пореден знак за близките отношения между европейските съюзници след Брекзит, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това е първото държавно посещение на германски президент във Великобритания от 27 години насам и се осъществява две години след като Чарлз посети Германия на първата си официална визита в чужбина след възкачването си на трона през септември 2023 г.

Британският монарх и съпругата му кралица Камила посрещнаха президента и неговата съпруга Елке Буденбендер в Уиндзор, след което всички участваха в церемониална процесия с каляски към замъка Уиндзор, в която се включиха и синът на краля принц Уилям и съпругата му Кейт.

Посещението е сходно с това на Доналд Тръмп във Великобритания през септември, макар че се очаква то да бъде много по-публично, тъй като за американския президент беше организирана изключително строга охрана.

По-късно в сряда Щайнмайер ще се срещне с британския премиер Киър Стармър в канцеларията му на "Даунинг стрийт" преди официалната вечеря в замъка Уиндзор.

Германският канцлер Фридрих Мерц посети Великобритания през юли, за да подпише ново споразумение с Обединеното кралство, като част от усилията на Лондон да възстанови отношенията с Европейския съюз след Брекзит. Преди Тръмп и Щайнмайер на подобна тридневната държавна визита във Великобритания през юли беше френският президент Еманюел Макрон.

Утре германският президент и съпругата му ще поднесат цветя на гроба на покойната кралица Елизабет и майка на Чарлз и ще разгледат шейната, проектирана някога от германския съпруг на кралица Виктория, принц Алберт.

По време на посещението си Щайнмайер ще произнесе реч пред британските депутати в парламента и ще се срещне с германски футболисти, които играят в английската Висша лига.

В петък германският президент и съпругата му ще пътуват до град Ковънтри в централна Англия, който е силно бомбардиран през Втората световна война. Президентът ще положи венец в руините на стария катедрален храм заедно с херцога на Кент. Херцогът присъства и на събитията през февруари по повод 80-годишнината от бомбардировките над Дрезден, извършени от съюзниците.

Държавните посещения, които използват "меката сила" на кралското семейство за укрепване на международните позиции на Обединеното кралство, се преместиха от Бъкингамския дворец в Уиндзор за следващите няколко години, докато продължават ремонтните дейности в лондонската кралска резиденция, отбелязват Пи Ей Мидия и ДПА.