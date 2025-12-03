ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Според Германия и Финландия споразумение за Украйна може да не доведе до справедлив мир

Президентът на Финландия Александър Стуб СНИМКА: Х/@ivan_8848

Евентуално бъдещо споразумение за прекратяване на боевете в Украйна вероятно няма да изпълни критериите за "справедлив мир", заяви днес финландският президент Александър Стуб, цитиран от Франс прес.

Стуб подчерта, че европейските държави продължават да работят за запазване на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но предупреди, че крайният резултат може да не отразява напълно тези цели, съобщи БТА. 

"Мирът може да бъде добър, лош или форма на компромис. Трябва да се подготвим за момент, в който мирът ще бъде възстановен, но условията за справедлив мир едва ли ще бъдат напълно изпълнени", посочи Стуб пред финландската телевизия MTV3.

В същото време Германия заяви, че няма признаци Русия да е готова за край на войната в Украйна чрез преговори, въпреки вчерашната среща в Москва между руския президент Владимир Путин и американския пратеник Стив Уиткоф.

"Приветстваме всички дискусии за слагане край на руската военна агресия срещу Украйна. Просто засега не виждаме преход на Русия към режим на преговори", заявиха от германското външно министерство в социалната мрежа "Екс".

Часове преди срещата си с Уиткоф руският президент обвини европейците, че се опитват да подкопаят усилията на Вашингтон за спиране на конфликта. Путин заяви също, че Русия е готова за война, ако Европа я провокира.

"Тази агресивна реторика от страна на Русия не е нова от наша гледна точка", заяви германски правителствен говорител.

