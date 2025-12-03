След дълга битка с рака почина звездата от Country Ever After Крисила Андерсън

Крисила Андерсън, позната от риалити шоуто Country Ever After, е починала на 45-годишна възраст след седемгодишна битка с рак на дебелото черво, пише "Дейли мейл".

Новината за кончината ѝ беше съобщена във вторник чрез послание, което тя е оставила предварително. В него пише: „Ако четете това, значи вече съм в прегръдките на Исус — спокойно и обградена с любов. Моля, не оставайте в тъмнината на този момент. Борих се смело и обичах силно. Не съм си отишла... просто съм у дома."

Андерсън оставя след себе си трите си деца от бившия си съпруг, кънтри изпълнителя Кофи Андерсън, както и бившата си доведена дъщеря. Двамата бяха женени 13 години, преди да се разделят през 2022 г.

В своето трогателно писмо Крисила се обръща към децата си — Итън, Савана и Емъри — наричайки ги „цялото си сърце". Тя пише: „Итън, ти ме направи майка и винаги ще съм до теб. Савана, мое бонус момиче — ти беше подарък, който Бог знаеше, че ми е нужен. Емъри, моя танцуваща с вяра дъще — танцувай във всеки сезон. Евърли, моя светла искра — преследвай мечтите си смело."

Тя добавя, че ще „бди над тях".

Приятели и почитатели от цял свят изразяват своята тъга. Риалити звездата Тод Крисли написа: „Сърцето ми е разбито. Почивай си, прекрасна приятелко, ще бъдеш винаги обичана." Виола Дейвис сподели: „Опустошително. Никога не спрях да се моля и ще продължа да се моля за нейното семейство." Актьорът Кевин Лоусън написа: „Бореше се смело, приятелко. Знам, че вече горе създаваш нещо красиво заедно с ангелите."