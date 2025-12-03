ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лебед на релсите причини закъснения на японски високоскоростни влакове

Машинистът на един от влаковете забелязал птицата на релсите в североизточна префектура Мияги СНИМКА: Pixabay

Лебед причини закъснения на японските високоскоростни влакове "Шинкансен", предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Машинистът на един от влаковете забелязал птицата на релсите в североизточна префектура Мияги и спрял композицията - за щастие навреме, съобщиха от железопътния оператор. Животното не е пострадало, но по трасето на три влака е имало закъснения, засегнали около 1300 пътници, предаде японската информационна агенция Киодо. 

Японската система от високоскоростни влакове "Шинкансен" (т. нар. влак-стрела) е известна с максималната си скорост от 330 км/ч., точността и безопасността си. 

 

