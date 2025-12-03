Лебед на релсите причини закъснения на японски високоскоростни влакове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лебед причини закъснения на японските високоскоростни влакове "Шинкансен", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Машинистът на един от влаковете забелязал птицата на релсите в североизточна префектура Мияги и спрял композицията - за щастие навреме, съобщиха от железопътния оператор. Животното не е пострадало, но по трасето на три влака е имало закъснения, засегнали около 1300 пътници, предаде японската информационна агенция Киодо.

Японската система от високоскоростни влакове "Шинкансен" (т. нар. влак-стрела) е известна с максималната си скорост от 330 км/ч., точността и безопасността си.