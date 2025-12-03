Енот влезе в магазин за алкохол, напи се и припадна в тоалетната (Снимки)

Енот влезе взлом в магазин за алкохол, напи се и припадна в тоалетната от американския щат Вирджиния. Това става ясно от публикация във Фейсбук на организация за защита на животните.

Полицайката Саманта Мартин, която се отзовала на сигнал за влизане взлом установила, че крадец е нахлул през нощта и е опустошил рафтове с наредени по тях скоч и уиски. Тя заварила счупени бутилки да се търкалят по пода, а извършителят открила в банята, припаднал до тоалетната.

Заподозреният всъщност се оказал енот.

От приюта съобщават, че енотът не е имал наранявания, а само махмурлук.

След няколко часа сън, които са му помогнали да изтрезнее, животното е пуснато обратно в дивата природа. Еколозите са убедени, че е научил, че влизането с взлом и препиването с алкохол не са добър избор в живота.