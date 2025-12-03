ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев се срещна с европейския главен п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21839368 www.24chasa.bg

Румъния унищожи морски дрон край Констанца (Видео)

1912
Морски дрон КАДЪР: Ютуб/Times News

Румънски военни неутрализираха днес морски дрон, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана. Морският дрон се носел по течението на 36 мили източно от бреговете на град Констанца.

Министерството на националната отбрана посочи в прессъобщение, изпратено до Аджерпрес, че по искане на Бреговата охрана водолази от Румънските военноморски сили, специализирани в борбата с взривни устройства, са изпълнили днес мисия по неутрализиране на обект, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море, съобщи БТА. 

Дронът е бил от типа "Сий бейби" (Sea Baby) и е бил неутрализиран с контролирана експлозия около 13:00 ч., се посочва в прессъобщението.

Министерството на националната отбрана отбелязва, че от началото на войната в Украйна Румънските военноморски сили наблюдават постоянно своята зона за отговорност със собствени кораби и самолети, както и в сътрудничество с други видове войски на румънската армия и на страни от НАТО.

От февруари 2022 г. досега в Черно море са били неутрализирани близо 150 морски мини, припомня румънското министерство и уточнява, че седем от тях са били унищожени от Румънските военноморски сили.

Румъния участва в Черноморската противоминна група заедно с Турция и България, а през последните шест месеца е ротационен председател на групата, напомня министерството.

Морски дрон КАДЪР: Ютуб/Times News

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома