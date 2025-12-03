Румъния унищожи морски дрон край Констанца (Видео)

Румънски военни неутрализираха днес морски дрон, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана. Морският дрон се носел по течението на 36 мили източно от бреговете на град Констанца.

Министерството на националната отбрана посочи в прессъобщение, изпратено до Аджерпрес, че по искане на Бреговата охрана водолази от Румънските военноморски сили, специализирани в борбата с взривни устройства, са изпълнили днес мисия по неутрализиране на обект, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море, съобщи БТА.

Дронът е бил от типа "Сий бейби" (Sea Baby) и е бил неутрализиран с контролирана експлозия около 13:00 ч., се посочва в прессъобщението.

Министерството на националната отбрана отбелязва, че от началото на войната в Украйна Румънските военноморски сили наблюдават постоянно своята зона за отговорност със собствени кораби и самолети, както и в сътрудничество с други видове войски на румънската армия и на страни от НАТО.

От февруари 2022 г. досега в Черно море са били неутрализирани близо 150 морски мини, припомня румънското министерство и уточнява, че седем от тях са били унищожени от Румънските военноморски сили.

Румъния участва в Черноморската противоминна група заедно с Турция и България, а през последните шест месеца е ротационен председател на групата, напомня министерството.