Китай постигнал широк консенсус с Русия по темите за Украйна и Япония

Китай и Русия постигнаха „широк консенсус" по редица ключови въпроси по време на визитата на китайския външен министър Ван И в Москва тази седмица, каза днес китайското министерство на външните работи в изявление, цитирано от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че разговорите са се състояли на фона на засилената дипломатическа активност, насочена към прекратяване на войната в Украйна, както и в момент, когато Пекин търси по-широка подкрепа в ескалиращия си спор с Токио.

Пекин и Москва трябва „да продължат да координират и да си сътрудничат, за да противодействат категорично на провокативните действия на японските крайнодесни сили, целящи да подкопаят регионалния мир и стабилност, както и на техните опити за ремилитаризация", е казал вчера китайският външен министър пред своя руски колега Сергей Лавров според изявлението, съобщи БТА.

Ван И е направил този коментар на фона на най-сериозната дипломатическа криза между Пекин и Токио от години, след като японската министър-председателка Санае Такаичи каза миналия месец, че хипотетична китайска атака срещу демократично управлявания Тайван би могла да предизвика отговор от страна на Япония.

На отделна среща китайският външен министър и секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу са „провели стратегическо съгласуване по въпроси, свързани с Япония, и са достигнали до висока степен на единодушие", пише още в изявлението.

Посещението на Ван в Москва съвпадна с това на специалния пратеник на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и зетя на президента на САЩ, Джаред Къшнър.

Според Кремъл продължилата пет часа среща между руския президент Владимир Путин и американските пратеници не е довела до пробив по евентуално споразумение за слагане на край на войната в Украйна.

Китай ще продължи да играе конструктивна роля за разрешаването на украинската криза и ще поддържа стратегически диалог с Москва, уверил Ван И както Лавров, така и Шойгу, според изявлението.

Въпросът за Украйна е бил засегнат и по време на последните разговори на Ван с европейските му колеги, както и в телефонния разговор между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин в края на миналия месец. Си е посочил пред Тръмп, че Китай „се надява всички страни да продължат да намаляват различията и да достигнат до справедливо, трайно и обвързващо мирно споразумение възможно най-скоро".

Френският президент Еманюел Макрон, който е на посещение в Китай тази седмица, също се очаква да обсъди темата за Украйна със Си, броени дни след като посрещна топло украинския си колега Володимир Зеленски в Париж.