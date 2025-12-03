US компания ще възобнови търсенето на самолета на малайзийските авиолинии, изчезнал през 2014 г.

Министерството на транспорта на Малайзия съобщи днес, че частна компания ще възобнови по-късно този месец дълбоководното търсене на самолета на авиокомпания "Малейжа еърлайнс" (Malaysia Airlines), изпълнявал полет MH370 от Куала Лумпур до Пекин и изчезнал през март 2014 г., предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че тази стъпка връща надеждата самолетът да бъде открит.

Търсенето ще бъде проведено от базираната в щата Тексас компания за морска роботика и изследване на морското дъно "Оушън инфинити" (Ocean Infinity), която през март подписа нов договор с малайзийското правителство на принципа "няма находка, няма заплащане".

Компания "Оушън инфинити" предприе първата си операция по издирване на самолета на морското дъно по подобен договор през 2018 г., но не намери нищо. През март компанията поднови операцията на друго място с обща площ 15 000 кв. км в Индийския океан, след като правителството на Малайзия даде зелена светлина за това, но търсенето бе преустановено през април поради лошото време, съобщи БТА.

"Оушън инфинити" ще получи 70 милиона долара, но само ако бъдат открити части от самолета.

Не е ясно дали компанията разполага с нови доказателства за местонахождението на самолета. Миналата година изпълнителният директор на "Оушън инфинити" съобщи, че компанията е подобрила технологията си от 2018 г. и подчерта, че сега работи с много експерти, занимаващи се с анализиране на данни, и е успяла да стесни зоната на търсене до най-вероятното място.

Самолетът "Боинг 777" изчезна от радарите малко след излитане си на 8 март 2014 г. от Куала Лумпур за Пекин. На борда на самолета е имало 239 души, предимно китайски граждани. Сателитни данни показаха, че самолетът се е отклонил от курса си и се е насочил към южната част на Индийския океан, където се смята, че се е разбил.

Скъпоструващо международно издирване не успя да открие никакви следи за местонахождението на самолета, въпреки че отломки бяха открити по източноафриканското крайбрежие и по бреговете на островите в Индийския океан.

Министерството на транспорта на Малайзия заяви днес, че на 30 декември "Оушън инфинити" ще започне търсене, което ще продължи на общо 55 дни. Ще бъдат проучени целеви райони, където се смята, че е най-вероятно да бъде открит изчезналият самолет.