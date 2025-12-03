Руски съд прибави още 2 г. затвор към присъдата на бивш US морски пехотинец

Съд в руския град Воронеж осъди днес американския гражданин Робърт Гилман, който излежава осемгодишна присъда за нападение срещу служители на реда и служител в затвора, на още две години лишаване от свобода, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция РИА.

Гилман, бивш морски пехотинец, бе осъден за първи път през 2022 г. за нападение в нетрезво състояние срещу служител на реда, а присъдата му бе удължавана на няколко пъти, след като бе осъден и за атаки срещу служители в затвора и срещу държавен следовател по време на престоя си зад решетките, съобщава БТА.

Последните обвинения, повдигнати срещу него в съда във Воронеж в края на юли, отново са свързани с предполагаемо нападение над служител на затвора.

При изслушването си пред съда през август той каза, че е бил принуден да прибегне до насилие, защото му е била причинена болка в областта на слабините и защото са били отправени обиди към баща му.

Тогава руският в. "Комерсант" съобщи, че защитата на Гилман е поискала той да получи по-благосклонна присъда, като се е позовала на факта, че той има неуточнени ментални проблеми.

Гилман, който е станал учител по английски език, след като служил в морската пехота, е един от най-малко девет американци, които все още се намират в затвори в Русия след размяната на затворници между Вашингтон и Москва през 2024 г. и по-рано тази година.