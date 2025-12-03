Почина холивудският продуцент Стивън Даунлинг

Холивудският продуцент Стивън Даунлинг е починал на 87-годишна възраст. Семейството му съобщи, че той е издъхнал от сепсис на 20 ноември, чрез публикация в Substack, пише "Дейли мийл".

Даунлинг започва кариерата си в Холивуд като сценарист на сериали като Dragnet, Kojak, Emergency и Walking Tall. Бивш полицейски служител, той по-късно се превръща в шоуранър на хитовете Knight Rider, F/X и RoboCop: The Series. Най-голямо признание получава за работата си по легендарния екшън сериал MacGyver, където взема ключовото решение главният герой Ангъс „Мак" МакГайвър никога да не използва огнестрелно оръжие.

Продуцентът има зад гърба си над 500 часа телевизионно съдържание.

Даунлинг започва професионалния си път като командир в полицията на Лос Анджелис, паралелно с първите си стъпки в телевизията. Постепенно се утвърждава и като активист и разследващ журналист, известен със своята критика към войната срещу наркотиците и милитаризацията на полицията. Той действа и като разобличител на злоупотреби в полицейски управления в Калифорния.

В прощалното си послание семейството му пише, че животът му е бил „отдаден на служба – към семейството, общността, колегите и зрителите. Той съчетаваше смелост и състрадание, силно чувство за справедливост и нежна отдаденост към близките си."

„Ще бъде запомнен с почтеността си, с готовността да наставлява младите, с чувството си за хумор и с непреклонния стремеж да прави правилното. Той използваше името и уменията си не за поддържане на статуквото, а за да защитава другите, да вдъхновява нови поколения и да настоява за промяна," добавя семейството.

„Именно тази смесица – отдаденост към семейството, непоколебима морална позиция, стремеж към практически реформи и културно влияние – определя наследството, което Стивън Даунлинг оставя след себе си."