ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Георгиев се срещна с европейския главен п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21839976 www.24chasa.bg

ЕК включи Русия сред държавите с проблеми в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма

Николай Желязков, БТА

1084
Сградата на Европейската комисия. Снимка: Pixabay.

Европейската комисия съобщи, че включва Русия в списъка на държавите със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

През юли ЕК прие решение до края на годината да прецени кои държави извън списъка може да бъдат добавени. Комисията е направила техническа оценка, включително на основата на информация от открити източници, от службите на държавите в ЕС и Европейската служба за външна дейност. Заключението е, че Русия отговаря на изискванията за определяне като високорискова държава.

Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка с високорискови юрисдикции със стратегически недостатъци в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, се посочва в съобщението. Субектите от ЕС, обхванати от законодателството за борба с прането на пари, са длъжни да прилагат повишена бдителност при транзакции, включващи тези юрисдикции, добавя ЕК.

Днешното решение на комисията ще влезе в сила, ако няма възражения от Европейския парламент и Съвета на ЕС в срок до два месеца.

По-рано днес комисията предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

Сградата на Европейската комисия. Снимка: Pixabay.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома