Мощно слънчево изригване може да прекъсне тока в северните части на САЩ

Голямо слънчево изригване предизвика спешно предупреждение за геомагнитна буря, която в следващите часове може да доведе до кратки смущения в електропреносните мрежи, спътниците и комуникациите в северните части на САЩ.

Сигналът беше издаден рано в сряда от Центъра за прогнози на космическото време към Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA), който очаква умерена до потенциално силна геомагнитна активност до четвъртък, пише "Дейли мейл".

Тези бури възникват, когато заредени частици от Слънцето взаимодействат с магнитното поле на Земята, предизвиквайки допълнителни токове в електропроводите и тръбопроводите и понякога водещи до кратки колебания в напрежението.

Настоящата буря е предизвикана от мощна слънчева светкавица на 30 ноември, която е изхвърлила коронално изхвърляне на маса (CME), движещо се към Земята със скорост близо 2,2 млн. км/ч.

Според SWPC най-силните токове се очакват в района на Горния Среден запад, около Големите езера и в Североизтока.

Когато геомагнитната буря „вкарва" електрически токове в земята, това действа като невидима батерия, която изпраща допълнително електричество през електропроводи, тръбопроводи и дори железопътни линии.

Полярното сияние се очаква да озари небето над северните щати – Вашингтон, Айдахо, Монтана, Уайоминг, Северна и Южна Дакота, Минесота, Уисконсин, Мичиган, както и части от Ню Йорк, Върмонт, Ню Хемпшър и Мейн. Повечето райони на Аляска също попадат в зоната на видимост.

Възможно е северното сияние да бъде наблюдавано дори от северна Айова.

NOAA препоръчва наблюдателите да се отправят на север, към магнитния полюс, и да изберат място с открит хоризонт на север. Най-ярките прояви обикновено са между 22:00 и 02:00 часа.

NASA съобщи, че слънчевата светкавица е била от клас X1.9 – най-високият интензитет. CME-то се очаква да „закачи" Земята и да предизвика буря от ниво G2 (умерена).

Геомагнитни бури от клас G1–G2 могат да причинят леки смущения в електропреносните мрежи, дребни проблеми със спътници и временни прекъсвания на високочестотните радиокомуникации.

Според специалистите въздействието върху технологиите ще бъде „основно управляемо". Възможни са кратки смущения в сателитите, мобилните мрежи, GPS сигналите и радиовръзките, но сериозни повреди обикновено не се очакват при подобни нива.

Във вторник части от Австралия и Югоизточна Азия вече съобщиха за кратки прекъсвания в радиокомуникациите.

Ако CME-то се забави, бурята от ниво G2 може да удари в четвъртък. Няма предупреждения за 5 декември.

Този феномен съвпада с поредица от силни събития на Слънцето през последните седмици, включително няколко изригвания от клас X и М. NOAA предупреждава, че е възможна допълнителна активност заради голям клъстер слънчеви петна в югоизточната част на слънчевия диск, включително най-голямото петно – с номер 4294.

Тези изригвания вече са породили радиовълни и емисии тип II – признаци на бързо движещи се CME, способни да провокират нови геомагнитни бури на Земята.