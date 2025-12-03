Селфита са допринесли за откриване на откараните в Русия украински деца

Селфитата са били от ключова важност в разкриване на броя на украинските деца, прехвърлени в Русия след началото на руската инвазия в Украйна, пише френското издание „20 минют", цитирано от БТА.

През 2022 организацията „Лаборатория за хуманитарни изследвания" към Университета в Йейл беше натоварена от Държавния департамент на САЩ да оцени броя на децата, отведени в Русия. Изследователите трябвало да оценят мащабите на този феномен.

Мисията им е била почти невъзможна в момент, в който войната в Украйна бушувала. „Как да намерим укрити и пазени от руските служби за сигурност деца? Как да го направим в случай на отвличане, когато ние разполагаме само с интернет и със сателитни кадри?", казва директорът на Лабораторията Натаниъл Реймънд по време на семинар в парламента на Швеция, посветен на темата. И тук идва грешка, допусната от руснаците, а именно селфитата.

Местните представители, които са искали да се изтъкнат пред Кремъл, си правили селфита до украинските деца в автобусите, с които те били превозвани, разказва Реймънд. От тези селфита екипът на лабораторията успял да извлече географската ширина и дължина на местата, на които се намирали тези руски представители, които се виждали на селфитата с децата, а после по снимките са успели да идентифицират и устройствата, с които те са били направени. Това допринесло за разследването. Руските представители забравили да дезактивират геолокацията на телефоните си, което било от помощ на разследващите.

Анализирайки и други достъпни данни, като например официални снимки, публикувани от руските власти, Лабораторията успяла да констатира, че имало 210 лагера за превъзпитание из цяла Русия, в които се намирали част от украинските деца. Според Лабораторията общо 36 000 деца имало в тези обекти. Информациите са били споделени с украинските власти.

Но след като Международният наказателен съд издаде заповедта за арест на руския президент Владимир Путин през 2023 г., руските власти са престанали да публикуват този род информация онлайн и са започнали да разчистват сцената на местопрестъплението и да преместват децата, казва Реймънд. Той пледира съдбата на тези украински деца да бъде абсолютен приоритет в настоящите преговори около плана за мир в Украйна.

Лабораторията е предала събраните данни и на Европол, припомня френското издание.