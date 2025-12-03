ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Селфита са допринесли за откриване на откараните в Русия украински деца

Селфита са допринесли за откриване на откараните в Русия украински деца

След като Международният наказателен съд издаде заповедта за арест на руския президент Владимир Путин през 2023 г., руските власти са започнали да преместват децата. Снимка Архив

Селфитата са били от ключова важност в разкриване на броя на украинските деца, прехвърлени в Русия след началото на руската инвазия в Украйна, пише френското издание „20 минют", цитирано от БТА.

През 2022 организацията „Лаборатория за хуманитарни изследвания" към Университета в Йейл беше натоварена от Държавния департамент на САЩ да оцени броя на децата, отведени в Русия. Изследователите трябвало да оценят мащабите на този феномен.

Мисията им е била почти невъзможна в момент, в който войната в Украйна бушувала. „Как да намерим укрити и пазени от руските служби за сигурност деца? Как да го направим в случай на отвличане, когато ние разполагаме само с интернет и със сателитни кадри?", казва директорът на Лабораторията Натаниъл Реймънд по време на семинар в парламента на Швеция, посветен на темата. И тук идва грешка, допусната от руснаците, а именно селфитата.

Местните представители, които са искали да се изтъкнат пред Кремъл, си правили селфита до украинските деца в автобусите, с които те били превозвани, разказва Реймънд. От тези селфита екипът на лабораторията успял да извлече географската ширина и дължина на местата, на които се намирали тези руски представители, които се виждали на селфитата с децата, а после по снимките са успели да идентифицират и устройствата, с които те са били направени. Това допринесло за разследването. Руските представители забравили да дезактивират геолокацията на телефоните си, което било от помощ на разследващите.

Анализирайки и други достъпни данни, като например официални снимки, публикувани от руските власти, Лабораторията успяла да констатира, че имало 210 лагера за превъзпитание из цяла Русия, в които се намирали част от украинските деца. Според Лабораторията общо 36 000 деца имало в тези обекти. Информациите са били споделени с украинските власти.

Но след като Международният наказателен съд издаде заповедта за арест на руския президент Владимир Путин през 2023 г., руските власти са престанали да публикуват този род информация онлайн и са започнали да разчистват сцената на местопрестъплението и да преместват децата, казва Реймънд. Той пледира съдбата на тези украински деца да бъде абсолютен приоритет в настоящите преговори около плана за мир в Украйна.

Лабораторията е предала събраните данни и на Европол, припомня френското издание.

