Обвиниха Могерини в измами с европари и конфликт на интереси (Обзор)

Разследват и двама сънародници на бившата топдипломатка на Евросъюза

Бившата топдипломатка на ЕС от комисията “Юнкер” и ректор на Колежа на Европа Федерика Могерини официално беше обвинена в измами при обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и разкриване на служебна тайна. Това съобщи Европейската прокуратура в сряда.

Обвинения са повдигнати и на двама сънародници на Могерини, които също са висши служители в Брюксел. Става дума за Стефано Санино - бивш дипломат и шеф на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 2021 до 2024 г. В момента той е на висш пост в Брюксел, но в ЕК като шеф на отдела за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив. Третият обвиняем е Чезаре Зегрети - съдиректор на отдела за висше образование в Колежа на Европа.

Във вторник тримата бяха арестувани след претърсвания на домовете им и на сградите на Колежа на Европа в Брюж и ЕСВД - Могерини ръководеше службата от 2014 до 2019 г. След като бяха разпитани, и тримата са били освободени, тъй като няма риск да избягат.

В основата на обвиненията е обществена поръчка на стойност около 650 хил. евро, която е била възложена от ЕСВД през 2021-22 г. на Колежа на Европа за домакинство на Дипломатическата академия на ЕС. Разследването проверява дали процедурата е била изкривена в полза на висшето училище, което обучава бъдещите кадри в евроинституциите.

Разследването води белгийски прокурор,

който има съмнения за нарушение на член 169 от Финансовия регламент на ЕС, който се отнася до защитата на конкуренцията. Смята се, че поверителна информация е била разкрита на един от кандидат-студентите в академията.

Могерини е начело на Колежа на Европа от 2020 г., а през 2022 г. пое ръководството и на Дипломатическата академия на ЕС. В програмата участва и Санино. Колежът на Европа обеща да “сътрудничи напълно” на разследването.

Могерини и Санино са едни от разпознаваемите имена в Брюксел, като разследването срещу тях

може сериозно да разклати стола на

шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Според висши служители сагата може да разпали и без това обтегнатите отношения между германката и настоящата шефка на ЕСВД Кая Калас. “Хората, които не харесват Фон дер Лайен, ще използват това срещу нея”, заяви анонимен източник.

В защита на Могерини се обяви бившата зам.-шефка на ЕП Ева Кайли, която беше разследвана за корупционния скандал “Катаргейт”. Гъркинята смята, че Белгия “вече не е безопасна за европейски политици”: “Струва ми се, че това е операция срещу Италия. Тя може да разруши политическите кариери, преди да се представят доказателсва”.

Пътят на Могерини в политиката започва, когато е още тийнейджърка. През 1988 г. става част от Италианската комунистическа младежка федерация, а след разпадането на комунистическата партия се присъединява към социалдемократите. През 2008 г. вече е депутат, а за кратко и външен министър.

