Тръмп отмени всичко, подписано от Байдън с автоматична писалка (Обзор)

Републиканците обявиха експрезидента за марионетка на дълбоката държава

За пореден път американският президент Доналд Тръмп се опита да дискредитира Джо Байдън, като отмени почти всички административни действия и изпълнителни заповеди на своя предшественик. Според републиканеца решенията на предшественика му са невалидни, защото били подписани с автоматична писалка, а не собственоръчно.

“Всички документи, прокламации, изпълнителни заповеди, меморандуми или договори, подписани чрез забранената автоматична писалка от бившия резидент Джоузеф Р. Байдън-младши, се обявяват за невалидни и нищожни. Всички, които са получили “помилвания” или други правни актове, подписани по този начин, се уведомяват, че посочените документи са напълно и окончателно прекратени и нямат правно действие. Благодаря ви за вниманието по този въпрос”, обяви Тръмп.

Снимка на автоматичната писалка на Джо Байдън е изложена на мястото на портрета му в Белия дом. СНИМКА: РОЙТЕРС

Автоматичната писалка е устройство, използвано за прецизно възпроизвеждане на подпис на човек, обикновено за церемониални документи или такива, които са с голям обем. Тя е широко разпространена във всякакъв вид административна среда, не само държавна, за да подпомага лица на високи позиции, за които физически е невъзможно да подпишат големи количества хартия.

Тръмп и неговите съюзници настояват, че решенията на Байдън не са вземани от него, а от неизбрани членове на администрацията, които са се възползвали от влошеното му когнитивно здраве, за да манипулират в свой интерес президентската власт. Те стигат дотам, че да представят бившия президент като марионетка, от чието име “дълбоката държава” е управлявала САЩ.

“Мандатът на Байдън е един от най-големите политически скандали в историята на САЩ. Близкият кръг на бившия президент се опита да заблуди обществеността, да скрие състоянието му и да предприеме неразрешени действия с помощта на автоматичната писалка - действия, които сега са невалидни", заяви републиканският конгресмен Джеймс Коумър.

Преди да напусне поста си през януари, Байдън издаде няколко помилвания, включително за членове на семейството му, сред които и синът му Хънтър. Мотивира решението си с това, че се опитва да ги защити от политически съдебни преследвания. Юристите в САЩ са единодушни, че според конституцията президентът не е длъжен да подписва лично помилвания, за да бъдат те валидни.

“Всеки президент има правото да отмени всяка изпълнителна заповед на своя предшественик, независимо от това как е била подписана. Въпросът с автоматичната писалка е без значение. Документите, подписани с нея, са валидни”, категорична е професорката по право от Мичиганския университет Барбара Маккуейд.