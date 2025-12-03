Кампания на Макрон срещу фалшивите новини приета на нож във Франция

“Оруелска цензура” и опити за въвеждане на “Министерство на истината” - това са само част от критиките, които френският президент Еманюел Макрон си навлече заради предложението си да се създадат сертификати за качествени медии, които се занимават с проверка на фактите. Идеята му е част от неговата кампания срещу дезинформацията и фалшивите новини. Смята се, че тя е провокирана от често разискваните от медиите слухове, че жена му Брижит тайно е транссексуален мъж.

През последните седмици Макрон засили предупрежденията относно рисковете от дезинформация, като призова за промени във френското законодателство, които биха позволили спешно блокиране на фалшива информация онлайн. Той поиска и професионално сертифициране на медиите, за да се разграничат сайтовете и мрежите, които предоставят надеждна информация съгласно етичните правила, от тези, които не го правят.

“Но държавата не е тази, която трябва да проверява, в противен случай това се превръща в диктатура”, каза той.

Въпреки че Макрон на няколко пъти настояваше, че кампанията трябва да се води от самите журналисти, а не от правителството, това не попречи на “Вивенди” - най-голямата медийна корпорация във Франция, да го обвини в нарушаване на свободата на словото.

През последните дни корпорацията залива публичното пространство на страната със заглавия като: “Президентът иска да приведе в ред медиите, които не мислят като него”.

Критики срещу Макрон дойдоха от опозиционната партия “Национален сбор”. Нейният лидер Джордан Бардела оприличи действията на президента като пропагандния клон на тоталитарната система в дистопичната фантастика на британския писател Джордж Оруел “1984”. По-късно Макрон отрече да има план за “министерство на истината” във Франция.