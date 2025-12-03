ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Таксиметровите шофьори в Атика удължават стачката

Бойка Атанасова, Атина

752
Днес по обяд възникна напрежение между таксиметрови шофьори, събрали се пред Министерството на транспорта и полицейските сили СНИМКА : Pixabay

Таксиметровите шофьори в Атика обявиха нова стачка до петък, 5 декември, с което удължиха периода на протестите, започнали във вторник и първоначално планирани за два дни.

В същото време, Общегръцката федерация на професионалните таксиметрови шофьори предупреждава за нови стачки след празниците.

Днес по обяд възникна напрежение между таксиметрови шофьори, събрали се пред Министерството на транспорта и полицейските сили.

Около 14:00 часа няколко таксиметрови шофьори се опитаха да влязат в Министерството на транспорта, а полицаите ги отблъснаха със сълзотворен газ, за да ги принудят да се оттеглят.

Ситуацията ескалира, когато стачкуващите започнаха да хвърлят столове през решетките по полицаите.

