Гръцките фермери няма да затварят границата с България

Всички ключови пътища в северната част на префектура Серес бяха отворени отново за движение, след като бяха блокирани в продължение на много часове от фермери в района, които се опитваха да блокират достъпа до и от граничния пункт Промахон, в отговор на блокадите, поставени от полицията, блокирайки достъпа им до митницата.

Блокадата при Сидирокастро-Промахон беше отворена, както и вертикалната ос на националния път Солун-Серес-Промахон, в резултат на което фермерите с тракторите си най-накрая пристигнаха в митническия пункт малко след 17:00 часа, нещо, което те се опитваха да направят от ранна сутрин, в тайна война с полицията с епизодични размери.

Според информация, фермерите, които са наредили тракторите си пред граничния пункт, нямат намерение, да блокират преминаването към и от България.