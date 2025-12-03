"Хамас" върна тяло на Израел, твърди, че е на един от последните двама заложници от Газа

Израел получи тяло, за което палестинската въоръжена групировка "Хамас" твърди, че е на един от последните двама заложници, чиито тленни останаха в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че от своя страна Израел ще позволи отварянето на граничния пункт между ивицата Газа и Египет, след като телата на всички загинали заложници бъдат върнати.

Тялото е било предадено от Червения кръст на израелската армия и ще бъде подложено на анализ и разпознаване, се посочва в изявление на офиса на министър-председателя Бенямин Нетаняху.

Вчера "Хамас" върна тленни останки на предполагаем заложник, за които канцеларията на Нетаняху по-късно съобщи, че не съответстват на нито един от мъртвите заложници.

Предаването на телата на последните двама заложници, държани в Газа, ще отбележи изпълняването на ключово условие от плана на американския президент Доналд Тръмп за спиране на войната в ивицата Газа, който предвижда и отварянето на граничния пункт "Рафах" между Египет и палестинския анклав.

Израел държи граничния пункт затворен от влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня през октомври, като заявява, че "Хамас" трябва първо да изпълни договореностите за връщането на всички заложници, които все още са в ивицата Газа, живи и мъртви.

Двадесет живи и тленните останки на 26 мъртви заложници бяха върнати в Израел от началото на примирието, в замяна на освобождаването на около 2000 палестински затворници, излежаващи присъди в израелски затвори.

"Граничният пункт ще бъде отворен в двете посоки, когато всички заложници бъдат върнати", заяви пред журналисти говорителката на израелското правителство Шош Бедросян.

По-рано днес въоръжените крила на организациите "Хамас" и "Ислямски джихад" заявиха, че ще върнат на Израел телата на заложници. Те обявиха, че това ще стане днес в 17:00 ч. местно време (и българско). Телата на последните двама заложници в Газа са на израелския гражданин Ран Гвили и на тайландеца Сутисак Ринталак.