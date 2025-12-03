ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп помилва обвинени в подкуп конгресмен и съпругата му

1868
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес "пълно и безусловно помилване" на конгресмена демократ Хенри Куеър от Тексас и на съпругата му Имелда, които бяха обвинени в подкуп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата година Куеър и съпругата му бяха обвинени, че са приели близо 600 000 долара подкупи в две схеми, предназначени да облагодетелстват азербайджанска държавна енергийна компания и неназована банка, базирана в Мексико.

Конгресменът твърди, че той и жена му са невинни.

Куеър, избран за първи път в Конгреса през 2004 г., е умерен демократ, който на последните междинни избори надделя над по-прогресивни кандидати в партията.

