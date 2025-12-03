ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел приветства първите преки разговори с Ливан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израел приветства положителната атмосфера в първите преки разговори с Ливан, предаде Франс прес, като се позова на изявление на израелското правителство, цитирано о.

"Срещата протече в положителна атмосфера и беше договорено да работим върху идеи, за да насърчим евентуално икономическо сътрудничество между Израел и Ливан“, се казва в изявление от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

В него обаче се подчертава, че разоръжаването на „Хизбула“ трябва да е незаобиколим въпрос.

По-рано днес израелски и ливански представители участваха в първа среща, посветена на въпроса за спазването на прекратяването на огъня в Южен Ливан. Това бяха първите преки разговори между двете страни от 40 години насам. Израел и Ливан са все още в състояние на война.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

