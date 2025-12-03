ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Могерини в изявление: Невинна съм

Федерика Могерини СНИМКА: Туитър

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини публикува изявление относно задържането й вчера за разпит и повдигнатите й обвинения от Европейската прокуратура, предадоха световните агенции.

В изявлението тя потвърждава невинността си и казва, че има пълно доверие в съдебната система и вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъдат потвърдени в съда, пише БТА.

Могерини заедно с още двама високопоставени италиански представители е обвинена в измама, корупция и конфликт на интереси, както и нарушаване на професионална тайна във връзка с възлагане на Колежа на Европа, на който е ректор Могерини, на програма за обучение за млади дипломати.

Федерика Могерини СНИМКА: Туитър

