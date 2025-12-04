Доналд Тръмп: С впечатление сме, че Путин иска да сложи край на войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предстоят нови срещи между Украйна и САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата на неговия пратеник Стив Уиткоф и на зет му Джаред Кушнер с руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна е била "много добра", но не даде подробности за продължението на преговорите, съобщиха Ройтерс, Франс прес и БТА.

"Той би искал да сложи край на войната", заяви американският президент за своя руски колега, като уточни, че това е "впечатлението", с което са останали Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

"Ще видим дали това ще се случи", добави той, говорейки за евентуално споразумение за прекратяване на конфликта.

"Не мога да ви кажа какво ще излезе от тази среща, защото за танго са нужни двама", добави Тръмп.

След срещата между представители на САЩ и Русия украинският президент Володимир Зеленски обяви планове за нови преговори между украински и американски официални лица.

"Подготвяме срещи в САЩ", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение тази нощ. Украйна очаква новини по този въпрос в следващите няколко дни, добави той. Преговорите ще бъдат водени от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров и шефа на кабинета Андрий Гнатов.

Зеленски описа процеса като доста напреднал, позовавайки се на по-ранни дискусии в Женева и Флорида относно американски план за потенциално прекратяване на войната в Украйна. Той отново подчерта, че успехът зависи от комбинация от конструктивна дипломация и натиск върху Русия.