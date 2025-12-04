Мадуро говорил "сърдечно" с Тръмп, би напуснал Венецуела срещу амнистия

Венецуелският президент Николас Мадуро потвърди снощи, че е провел "сърдечен" телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, на фона на кризата между двете страни, съобщиха Франс прес, Ройтерс и БТА.

"Разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп. Мога да кажа, че разговорът протече в уважителен тон и дори мога да го нарека сърдечен", заяви Мадуро по държавната телевизия. Разговорът се състоял преди 10 дни. Според Мадуро е потенциална възможност за дипломацията.

"Ако този разговор означава, че се предприемат стъпки към уважителен диалог между нашите страни, тогава диалогът е добре дошъл, дипломацията е добре дошла", добави Мадуро по време на телевизионно предаване.

Според източници на Ройтерс Мадуро е заявил пред Тръмп, че е готов да напусне Венецуела, ако той и семейството му получат пълна амнистия, включително отмяна на санкциите на САЩ и прекратяване на знаковото дело пред Международния наказателен съд.

Разговорът се проведе след месеци на натиск от страна на САЩ върху Венецуела, включително удари срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици, заплахи за военни действия и обявяването на "Картела на слънцата", в който участват висши венецуелски военни, за чуждестранна терористична организация.

Междувременно самолет от САЩ, превозващ 266 венецуелски мигранти, кацна във Венецуела, съобщи външният министър Иван Гил. Полетът на "Ийстърн еър лайнс" от Финикс получи разрешение да кацне в Майкетия, близо до Каракас, съобщи транспортното министерство във вторник, след като двустранните полети бяха временно преустановени на фона на засиленото напрежение между двете страни.

През уикенда Венецуела заяви, че едностранното затваряне на венецуелското въздушно пространство от страна на САЩ е спряло полетите за репатриране, но във вторник министерството съобщи, че е получило искане от САЩ за възобновяването им.