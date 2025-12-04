Румъния купува военен кораб от Турция за над 220 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи, че е подписан договор с турското правителство за закупуване на лека корвета от клас ХИСАР (HISAR) на стойност над 220 милиона евро без ДДС, съобщиха Аджерпрес и БТА.

Церемонията по подписването на междуправителствения договор за закупуването на корветата се е състояла вчера в централата на Министерството на националната отбрана.

„Влизането на нов кораб във Военноморските сили е конкретна стъпка, която укрепва нашата отбранителна способност в Черно море. Не става въпрос само за военна технология, а за сигурността на Румъния и за уважението към нашите военни, които се нуждаят от най-добрите условия за изпълнение на своите мисии“, заяви и.д. министърът на отбраната Раду Мируца.

Общата цена съгласно с договора е 223 милиона евро без ДДС и покрива, освен цената на кораба, обучението на персонала и пакет за логистична подкрепа.

Корветата от клас ХИСАР е част от програмата за доставки на румънския военноморски флот, която има за цел да осигури възможности за мисии за защита на критична морска инфраструктура, патрулиране и бойни мисии.