ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Ганев: Румен Радев загрява на тъчлинията з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21842384 www.24chasa.bg

Румъния купува военен кораб от Турция за над 220 млн. евро

820
Военен кораб. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи, че е подписан договор с турското правителство за закупуване на лека корвета от клас ХИСАР (HISAR) на стойност над 220 милиона евро без ДДС, съобщиха Аджерпрес и БТА. 

Церемонията по подписването на междуправителствения договор за закупуването на корветата се е състояла вчера в централата на Министерството на националната отбрана.

„Влизането на нов кораб във Военноморските сили е конкретна стъпка, която укрепва нашата отбранителна способност в Черно море. Не става въпрос само за военна технология, а за сигурността на Румъния и за уважението към нашите военни, които се нуждаят от най-добрите условия за изпълнение на своите мисии“, заяви и.д. министърът на отбраната Раду Мируца.

Общата цена съгласно с договора е 223 милиона евро без ДДС и покрива, освен цената на кораба, обучението на персонала и пакет за логистична подкрепа.

Корветата от клас ХИСАР е част от програмата за доставки на румънския военноморски флот, която има за цел да осигури възможности за мисии за защита на критична морска инфраструктура, патрулиране и бойни мисии.

Военен кораб. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома