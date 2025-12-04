Нов наркотест с тампон за слюнка ще се използва при проверките на КАТ в Гърция

Използването на нов тест с тампон (слюнчен тест) за наркотици ще промени радикално пейзажа на проверките на КАТ по гръцките пътища. От първата половина на 2026 г., наред с класическия дрегер, той ще влезе завинаги в „арсенала" на гръцката полиция.

Целта е трайно да се затвори прозорецът на безнаказаност за тези, които не са пили, а са шофирали под въздействието на наркотици, превръщайки волана в бомба със закъснител за себе си и другите участници в движението.

Процесът е лесен. Ако след тест за алкохол резултатът е нулев, но водачът показва подозрителни признаци, като нестабилност, забавени реакции, несвързана реч, полицаите ще могат незабавно да пристъпят към проверка с тампон, който се поставя в устата за няколко секунди, за да се получи проба.

След това пробата се поставя в устройство, което за кратко време показва дали има наличие на вещества като канабис, кокаин, хероин или метамфетамин. Новата система пренася в Гърция практики, които вече се прилагат в европейски страни, като Франция, Испания и Германия, където целенасоченото тестване за наркотици се е доказало като решаващ инструмент за намаляване на пътнотранспортните произшествия, свързани с употребата на наркотици.

За КАТ въвеждането на „тестване за наркотици" означава, че проверките навлизат в нова ера, без „сиви зони" и без да се разчита единствено на интуицията или опита на полицая.

Възможността за незабавно потвърждаване или опровергаване на подозрения на място повишава ефективността на полицейската дейност, като същевременно изпраща категорично послание за възпиране от шофиране под въздействие на наркотици.

В комбинация с други действия за безопасност на движението и повишен контрол на скоростта и алкохола, тази нова технология се стреми да сложи край на една от най-мрачните и често невидими причини за фатални пътнотранспортни произшествия в страната.