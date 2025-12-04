Глоба до 150 000 евро за незаконно оръжие в Гърция, 2 години затвор и до 50 000 евро за леки нарушения

Глоби от 50 000 евро до 150 000 евро, ще бъдат налагани на лица, за които е установено, че притежават незаконно огнестрелно оръжие в Гърция.

В същото време безсмислените стрелби, които са коствали десетки животи ще се наказват с поне 2 години затвор и глоба от 2000 до 50 000 евро.

Предвиждат се и тежки глоби за собственици или управители на магазини, където се извършват подобни стрелби, за които към момента се налагат глоби от 1000 до 30 000 евро, ако не информират незабавно властите за инцидентите, случващи се в техните магазини.

Предприемачът е заплашен и със запечатване на магазина, т.е. временно отнемане на лиценза за дейност, а в случай на повторение - окончателно отнемане/отстраняване.

Тази мярка има за цел да спре културата на толерантност, особено в райони, където безсмислените стрелби са били третирани почти като „традиция", както е в редица райони на остров Крит.

Съответната поправка от Министерството на гражданската защита има за цел, предотвратяване на вражди и ескалация на разногласия, които често водят до въоръжени конфликти.

В случаите, когато има индикации, че спорът може да се развие опасно, прокурорът ще може да наложи ограничителни мерки, като забрана за приближаване до определени лица или жилища за период до шест месеца.

По-конкретно, новата разпоредба гласи, че ограничителни условия се налагат „за предотвратяване на опасност поради кавга" „когато се създаде сериозен и непосредствен риск от увреждане на живота или физическата неприкосновеност между лица, идентифицирани въз основа на специфични характеристики, например семейство, раса, цвят на кожата, национален или етнически произход, религия или други специфични културни, образователни и местни характеристики".

Предвидена е присъда лишаване от свобода до 2 години и глоба от 10 000 до 50 000 евро за всеки, който подбужда или провокира друг незаконно да се сдобие или използва огнестрелно оръжие или рекламира незаконната му употреба или придобиване.

По-строги наказания са заложени и за защита на непълнолетните и в случай на извършване на това деяние чрез интернет или с цел печалба.

Освен това, рецидивист се определя всеки, който е бил окончателно осъден в рамките на десет години на лишаване от свобода от най-малко 1 година. По този начин, ако рецидивистът извърши тежко престъпление по Закона за оръжията, той се наказва с лишаване от свобода до 10 години и глоба от 50 000 до 500 000 евро.

Присъдата му се изтърпява и обжалването няма суспензивно действие. Съответно, ако рецидивистът извърши престъпление, присъдата му се увеличава с една година до максимума на присъдата за престъпление.