Макрон: Китай е решаващ за прекратяването на войната в Украйна

Способността за сътрудничество с Китай е от решаващо значение за прекратяване на войната в Украйна, заяви френският президент Еманюел Макрон по време на разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин, съобщиха Франс прес и БТА.

"Трябва да продължим да се мобилизираме в подкрепа на мира и стабилността в света, в Украйна и в различни региони по света, засегнати от войната. Способността ни да работим заедно е решаваща", подчерта Макрон.

"Знаем, че имаме много точки на сближаване, понякога имаме разногласия, но имаме отговорността да ги преодолеем, да намерим механизми за сътрудничество, за разрешаване на спорове за ефективен мултилатерализъм, в който вярваме", добави френският президент Макрон, като подкани за преодоляване на разногласията.

Президентът Си Цзинпин посрещна с голяма помпозност своя френски колега Еманюел Макрон, който цели да коригира търговския дисбаланс между Китай с Европа и да подкани Пекин да използва връзките си с Русия, за да сложи край на войната в Украйна, отбелязва АФП. Китайският президент, придружен от съпругата си Пън Лиюан, посрещна Макрон и съпругата му Брижит в монументалната обстановка на Двореца на народа, където се провеждат конгресите на Китайската комунистическа партия. Те изслушаха националните химни и направиха инспекция на почетната гвардия, преди да бъдат поздравени от група деца.

Очаква се Макрон да разговаря със Си първо в тесен, а после и в разширен кръг. Очаква се по-късно френският президент, пристигнал вечерта със съпругата си и придружен от 35 шефове на предприятия, да присъства по-късно на подписването на редица договори.

Това е четвъртата държавна визита на Макрон в Китай откакто пое президентския пост през 2017 г. Президентът Си беше посрещнат с голяма помпозност във Франция през 2024 г. Въпреки това, разногласията с Франция и, в по-широк смисъл, с Европа, са дълбоки.

"Имаме постоянни очаквания към Китай. Те са той да използва влиянието си върху Русия, за да я накара да прекрати войната" в Украйна, на прага на Европейския съюз, заявява френското президентство, цитирано от АФП.