Шестима са ранени в Одеса след руска атака с дронове

Шестима души бяха ранени тази нощ при масирана руска атака с дронове срещу украинския град Одеса, обяви началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Бяха нанесени щети и на енергийна и гражданска инфраструктура, допълни той.

"Шестима души бяха ранени. Двама от тях бяха спасени в затрупани апартаменти. На още 33 души, включително шест деца, е оказана помощ от психолози след нощната масирана атака с дронове", написа Кипер в канала си в приложението "Телеграм", цитиран от БТА.

Подразделенията на противовъздушната отбрана успяха да унищожат по-голямата част от въздушните цели, но бяха регистрирани щети по гражданската и енергийната инфраструктура, се казва в публикацията на областния управител. По негова информация в резултат на паднали отломки и от взривната вълна са повредени врати и остъкляване на 7 жилищни блока и на административна сграда, както и на автомобили.

"Част от Пересипски район на Одеса остана без ток. За жителите работят аварийни пунктове, където хората могат да се стоплят и да заредят телефоните си", обяви в "Телеграм" началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак.

Действа градски оперативен щаб, а общинските служби отстраняват последствията от нападението, добави Лисак.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Министерството на отбраната на Русия обяви, че през изминалата нощ неговата противовъздушна отбрана е свалила 76 украински дрона.

"В течение на изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана унищожиха 76 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", съобщи ведомството.

Двайсет и един от тях са били неутрализирани над територията на Крим, а 16 - над Ростовска област, се уточнява в сводката.

Един дрон е бил свален над Московска област, пояснява Министерството на отбраната на Русия.