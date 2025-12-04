Бившият гръцки премиер Алексис Ципрас намекна, че прави нова лява партия

Бившият гръцки премиер Алексис Ципрас представи снощи в театър „Палас“ в Атина мемоарната си книга „Итака“ и намекна за предстоящо създаване на нова лява партия, съобщиха гръцката телевизия Скай и БТА.

В гръцкото медийно пространство има настойчиви очаквания, че Ципрас, който беше начело на правителството на лявата партия СИРИЗА в периода 2015 - 2019 г., се готви да направи нова партия, след като през октомври напусна парламента и групата на СИРИЗА в него.

На представянето на книгата си бившият гръцки премиер отправи остри критики към настоящата опозиция и прогнозира образуването на нова партия чрез „самоорганизиране на гражданите“. Той определи настоящата лява и лявоцентристка опозиция като „партии, обградени в самодоволството си и с лидери, които създават усещането, че малко ги интересува дали днешното правителство (на дясноцентристката Нова демокрация) ще спечели и трети мандат. Стига да са на постовете си.“

Той спомена, че на представянето на книгата му не са били отправяни лични покани към официални лица и никой от присъстващите парламентаристи не е на първия ред, а всички са на балкона. „От тук нататък ще отправим покани към всички, но няма да има резервирано първо място за никого“, каза Ципрас.

Бившият гръцки премиер прогнозира „нов политически Голям взрив, който ще пренареди коренно днешното политическо съотношение и ще изведе на сцената нови политически формации“.

Той даде да се разбере, че не говори за сближаване на фракциите на някогашната обединена СИРИЗА, като уточни: „Обществото не се интересува от това. За притесненията, за егоизмите, за амбициите, за отцепванията, за прехвърлянията. Нито се вълнува от импровизирани и закъснели обединения, действия за тяснопартийно оцеляване. Обществото се интересува и жадува за алтернативна перспектива. Обществото се интересува да спре режимът на олигархията“.

На представянето присъстваха 20 депутати от СИРИЗА и 9 от отцепилите се от нея представители на „Нова левица“. Там бяха и лидерите на двете формации Сократис Фамелос и Алексис Харицис. Те всички бяха настанени на балкона.

Телевизията коментира, че думите на Ципрас предизвикаха доста объркване и недоволство в горната част на театъра.

Ципрас, някогашният лидер на гръцката Коалиция на радикалната левица (СИРИЗА), беше начело на Гърция през 2015 – 2019 г., периода на най-тежките икономии заради финансовата криза. Той беше принуден да приеме меморандумите, наложени от кредиторите на страната, които оставиха тежки спомени в Гърция заради болезнения спад на жизнения стандарт, и загуби парламентарните избори през 2019 г. След второто си изборно поражение през 2023 г. Ципрас се оттегли от лидерския пост в СИРИЗА, но продължаващият спад в подкрепата на лявата партия кара някои привърженици на левицата да си спомнят с носталгия за харизматичното му лидерство.