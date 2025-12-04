КМГ: 150 китайски компании влизат в топ 500 на предприятията еднорози

Вчера бе публикуван списъкът на 500-те най-големи предприятия еднорози в света. Китай продължава да е лидер в света както по брой еднорози, така и по техния дял в общата оценка, пише КМГ.

Според данните, през 2025 г. общата оценка на стойността на тези компании достигна 39,14 трилиона юана, което е увеличение с над 30% на годишна база. Компаниите еднорози се развиват главно в САЩ и Китай, като в списъка са включени 150 китайски компании от областта на финансовите технологии, информационните технологии и модерното производство.

Тази година секторът на изкуствения интелект демонстрира особено забележимо увеличение. Броят на еднорозите в тази област е нараснал от 20 на 36, което представлява впечатляващо увеличение от 80%. Специално в Китай, броят на компаниите еднорози със специализация в изкуствения интелект се е увеличил значително — от 2 на 9, което е впечатляващ ръст от 350%.