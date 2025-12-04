ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай изстреля възвръщаема ракета, вторият ѝ етап навлезе в планираната орбита

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В сряда Китай извърши тестово изстрелване на възвръщаема ракета носител. Вторият етап на ракетата успешно достигна зададената орбита, но възстановяването на първия етап се провали. Това съобщава КМГ.

Ракетата „Джуцюе-3" излетя от демонстрационната зона за търговски космически иновации в Дунфън. По време на връщането, първата степен от мисията претърпя аномално горене и не успя да извърши меко кацане на площадката. Тестът за възстановяване беше неуспешен, а причините тепърва ще се изясняват.

„Джуцюе-3" работи с течен кислород и метан и е проектирана за ниска цена, голям капацитет и чести мисии. Настоящият полет потвърди цялостния ѝ дизайн и системната ѝ съвместимост, предостави ключови данни от полета и създаде основа за бъдещи оперативни изстрелвания и възстановяване.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

