КМГ: Китай изстреля възвръщаема ракета, вторият ѝ етап навлезе в планираната орбита

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В сряда Китай извърши тестово изстрелване на възвръщаема ракета носител. Вторият етап на ракетата успешно достигна зададената орбита, но възстановяването на първия етап се провали. Това съобщава КМГ.

Ракетата „Джуцюе-3" излетя от демонстрационната зона за търговски космически иновации в Дунфън. По време на връщането, първата степен от мисията претърпя аномално горене и не успя да извърши меко кацане на площадката. Тестът за възстановяване беше неуспешен, а причините тепърва ще се изясняват.

„Джуцюе-3" работи с течен кислород и метан и е проектирана за ниска цена, голям капацитет и чести мисии. Настоящият полет потвърди цялостния ѝ дизайн и системната ѝ съвместимост, предостави ключови данни от полета и създаде основа за бъдещи оперативни изстрелвания и възстановяване.