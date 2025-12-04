ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медицински университет – Плевен е първият академич...

Белгия разследва сирийци за участие в "Ислямска държава"

692
Белгия. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Властите в Белгия разследват представители на местната сирийска общност за съпричастност с режима на сваления президент на Сирия Башар Асад и със сирийската организация на терористичната групировка "Ислямска държава", съобщиха местни медии и БТА. 

Първоначално са били проверени 27 сирийци, като по осем случая съмненията са отпаднали, а по останалите 19 работата продължава и четири са предадени на съд. Белгийската прокуратура разследва дали заподозрените са извършвали военни престъпления. 

Международно журналистическо разследване, свързано с проверката на 134 хиляди документа на службите за сигурност на режима на Асад, е установило, че преди смяната на властта в Сирия е била водена кампания за масови мъчения и убийства. Според участвалите в проверката медии има данни, че представители на сирийската общност в Белгия са участвали в тази кампания.

Белгия.

