КМГ: „Колекционерските продукти“ създават емоционална връзка с поколението Z

Докато някои хора все още се чудят какво точно представлява икономиката на „колекционерските продукти", тя вече набира сериозна популярност сред младите хора в Китай. От нещо, което изглеждаше като нишова форма на потребление, днес тези колекционерски стоки, за които дори няма специална китайска дума, а се наричат с английското „Goods", се превръща в масова тенденция. Това пише КМГ.

Тези продукти, създадени на базата на комикси, анимационни филми и игри, вече могат да се купят в специални магазини в повече от 20 големи китайски града и привлича огромен брой потребители.

Неотдавна куклата Labubu на китайската компания Bubble Mart покори целия свят. Известни личности като футболиста Дейвид Бекъм и певицата Риана показаха своите Labubu в социалните мрежи, което направи куклите още по-популярни, а най-новите от тях често се разпродават за минути в САЩ, Великобритания и Япония.

Популярността на тези продукти даде значителен тласък на приходите на Bubble Mart. Според годишния финансов отчет на компанията за 2024 г., приходите ѝ са достигнали 13,04 млрд. юана, което представлява ръст от 106,9% спрямо предходната година. Нетната печалба е нараснала с впечатляващите 185,9%, достигайки 3,40 млрд. юана.

Според данни на Ai Media Consulting, пазарът на тези нови „колекционерски продукти" (Goods) в Китай през 2024 г. е достигнал стойност от 168,9 млрд. юана, като се очаква до 2029 г. да надмине 300 млрд. юана. В последните години местните компании от този сектор бележат възход, а все повече чуждестранни разглеждат китайския пазар като важна част от глобалните си стратегии.

През последните години „колекционерските продукти" постепенно се е трансформираха от нишова област в широко разпознаваеми и популярни, привличайки все повече потребители и осигурявайки голям потенциал за икономиката. Интересът на младите към продуктите от тази субкултура се дължи в основата си на емоционалната връзка, която те създават с любимите си герои от комикси, филми и игри, както и с възможността да изразят себе си чрез тях.

Икономиката на колекционерските продукти обхваща различни категории, включително „мистични" кутии, ръчно изработени кукли, плюшени играчки, картички, храни и игри. Основният фокус на този модел е да задоволи емоционалните нужди на потребителите и да стимулира социалните им потребности. Този икономически модел привлича поколението Z, като придава на продуктите емоционална стойност като „общуване" и „духовно потребление". Множество търговски центрове в китайските градове вече създават дори вторични забележителности , свързани с колекционерските продукти, за да привлекат младите потребители.