КМГ: „Колекционерските продукти“ създават емоционална връзка с поколението Z

Докато някои хора все още се чудят какво точно представлява икономиката на „колекционерските продукти", тя вече набира сериозна популярност сред младите хора в Китай. От нещо, което изглеждаше като нишова форма на потребление, днес тези колекционерски стоки, за които дори няма специална китайска дума, а се наричат с английското „Goods", се превръща в масова тенденция. Това пише КМГ.
Тези продукти, създадени на базата на комикси, анимационни филми и игри, вече могат да се купят в специални магазини в повече от 20 големи китайски града и привлича огромен брой потребители.
Неотдавна куклата Labubu на китайската компания Bubble Mart покори целия свят. Известни личности като футболиста Дейвид Бекъм и певицата Риана показаха своите Labubu в социалните мрежи, което направи куклите още по-популярни, а най-новите от тях често се разпродават за минути в САЩ, Великобритания и Япония.
Популярността на тези продукти даде значителен тласък на приходите на Bubble Mart. Според годишния финансов отчет на компанията за 2024 г., приходите ѝ са достигнали 13,04 млрд. юана, което представлява ръст от 106,9% спрямо предходната година. Нетната печалба е нараснала с впечатляващите 185,9%, достигайки 3,40 млрд. юана.
Според данни на Ai Media Consulting, пазарът на тези нови „колекционерски продукти" (Goods) в Китай през 2024 г. е достигнал стойност от 168,9 млрд. юана, като се очаква до 2029 г. да надмине 300 млрд. юана. В последните години местните компании от този сектор бележат възход, а все повече чуждестранни разглеждат китайския пазар като важна част от глобалните си стратегии.
През последните години „колекционерските продукти" постепенно се е трансформираха от нишова област в широко разпознаваеми и популярни, привличайки все повече потребители и осигурявайки голям потенциал за икономиката. Интересът на младите към продуктите от тази субкултура се дължи в основата си на емоционалната връзка, която те създават с любимите си герои от комикси, филми и игри, както и с възможността да изразят себе си чрез тях.
Икономиката на колекционерските продукти обхваща различни категории, включително „мистични" кутии, ръчно изработени кукли, плюшени играчки, картички, храни и игри. Основният фокус на този модел е да задоволи емоционалните нужди на потребителите и да стимулира социалните им потребности. Този икономически модел привлича поколението Z, като придава на продуктите емоционална стойност като „общуване" и „духовно потребление". Множество търговски центрове в китайските градове вече създават дори вторични забележителности , свързани с колекционерските продукти, за да привлекат младите потребители.