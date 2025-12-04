КМГ: Китай публикува насоки за развитие на дисциплините, свързани с данни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайските власти представиха нови насоки за укрепване на дисциплините и обучението, свързани с данните, с цел да се засили ролята им като двигател на иновациите и новите качествени производителни сили. Това пише КМГ.

Документът включва 12 задачи в четири основни направления: развитие на академични дисциплини, професионално обучение, научни изследвания и сътрудничество между предприятия, университети, научни институти и крайни потребители.

Китай ще подкрепя подходящи институции, в партньорство с компании и изследователски центрове, да създават дисциплини като „наука и инженерство на данните" и „дигитална икономика и управление". Местните власти ще бъдат насърчавани да изграждат съвместни структури в индустриални паркове, а водещи предприятия, университети и професионални училища – да създават трансрегионални общности за сътрудничество.