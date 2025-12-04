Киев: Двама са убити, а 13 - ранени при руски обстрел в Донецка област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама цивилни са загубили живота си, а 13 са ранени при руски артилерийски обстрел в Донецка област вчера, предадоха Укринформ и БТА.

Председателят на Донецката областна администрация Вадим Филашкин съобщи, че двама жители на град Костянтинивка (Константиновка на руски език) са били убити от руските сили, а още 13 в областта са били ранени за 24 часа.

Общият брой на жертвите на руснаците в Донецка област (3751 убити и 8526 ранени), не включва Мариупол и Волноваха.

По данни на Укринформ 14 200 цивилни все още се намират в зоната на активни бойни действия в Донецка област, като сред тях няма деца.