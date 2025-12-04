Багдад замразява авоари на "Хизбула" и хутите



Замразяване на финансови средства на подкрепяни от Иран въоръжени групировки, сред които "Хизбула" в Ливан и йеменските бунтовници хути, готви Ирак. Това предадоха Ройтерс и БТА, като се позовават на изявление, публикувано в официално иракско издание.

Този ход вероятно ще бъде приветстван от Вашингтон, който отдавна се опитва да ограничи иранското влияние в Ирак и други страни в Близкия изток, прогнозира британската новинарска агенция.

Ислямската република разглежда съседен Ирак като жизненоважен съюзник за поддържането на иранската икономика в условията на международните санкции. Но Багдад, който е партньор както на САЩ, така и на Иран, се опасява, че може да попадне под прицела на американския президент Доналд Тръмп и политиката му изтощаване на Иран.

Ислямската република има значително военно, политическо и икономическо влияние в Багдад благодарение на подкрепяните от нея мощни шиитски милиции и политически партии в Ирак. Но през последната година САЩ засилиха натиска си, като освен това Иран бе отслабен от израелските атаки срещу негови проксита в Близкия изток.