Почти 2 млрд. евро одобри Хърватия за военни покупки

Правителството в Загреб одобри днес мащабен пакет за модернизация на армията, включващ системи за защита от дронове, 18 гаубици "Цезар" (Caesar MK2), 44 танка "Леопард" (Leopard 2A8) и 420 военни камиона "Татра" (Tatra), съобщи ХИНА. Общата стойност на инвестициите е близо 2 млрд. евро и ще бъде финансирана основно чрез европейския инструмент SAFE, уточнява БТА.

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович заяви, че проектът е ключов за постигане на поетите цели пред НАТО и представлява най-значимото обновяване на хърватските въоръжени сили в последните години. По думите му, цитирани от хърватската агенция, финансирането през SAFE позволява разширяване на капацитетите без прекомерна тежест върху националния бюджет.

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич определи закупуването на системи за противодействие на дронове като "стратегически напредък" за сигурността и стимул за местната индустрия. По рамков договор с фирмата "Кончар-Дигитал" (Končar-Digital) на стойност 156,3 млн. евро ще бъдат придобити две стационарни и две мобилни системи, като част от оборудването ще се произвежда в Хърватия. Финансирането е предвидено за периода 2026–2029 г.

Съвместна европейска поръчка ще осигури 18 самоходни гаубици Caesar MK2, придружени от системи за комуникация, управление на огъня и поддръжка. Стойността е 328,1 млн. евро, изцяло покрита чрез SAFE, а доставка се очаква през 2030 г.

Закупуването на 44 танка Leopard 2A8 възлиза на 1,5 млрд. евро. Германия вече е обезщетила Хърватия със 144,8 млн. евро за предоставено оборудване за Украйна, което ще се приспадне от цената. Основната част – 1,1 млрд. евро – се финансира чрез SAFE, а 343,6 млн. евро за ДДС, гаранции и индексации ще бъдат платени от държавния бюджет до 2033 г. Доставки се планират за периода 2028–2030 г.

Правителството даде зелена светлина и за покупката на 420 тежки камиона Tatra за 212,3 млн. евро чрез съвместна поръчка със Словакия. Окончателният монтаж и поддръжка ще се извършват в Хърватия, а доставките започват през 2025 г. Камионите отговарят на стандартите на НАТО и се използват в 21 страни членки.

Анушич заяви още, че обновяването ще подобри съвместимостта със съюзниците и ще намали бъдещи разходи за поддръжка, а рамковите договори за танковете и гаубиците ще бъдат подписани следващата седмица във Франция и Германия.