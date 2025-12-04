ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Ива Христова: COVID достигна пика си и се от...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21845186 www.24chasa.bg

Обща база данни за новите наркотици предвижда ЕК в стъпки срещу дрогата

Николай Желязков, БТА

876
Наркотици Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Допълнителни стъпки в борбата с разпространението на наркотици предложи днес Европейската комисия. Търговията с наркотични вещества е основна заплаха за благосъстоянието на европейците и за европейската сигурност, се посочва в съобщение на комисията по този повод.

Отбелязва се, че разпространението на наркотици като кокаин и синтетични вещества води до насилие, корупция и икономически злоупотреби. Новите наркотици допълнително увеличават опасността от отравяне и предозиране, а децата и младите хора са особено засегнати, пояснява ЕК.

В предложените мерки от комисията се предвижда осигуряване на възможност за наблюдение и бързо известяване между държавите от ЕС при появата на нови наркотици и съставки за тяхното производство; мерки за лечение и реинтеграция в обществото на наркозависими хора, както и за образование на младежите за вредата от наркотиците; развитие на сътрудничество между държавните служби и частните дружества за проследяване на разпространението на наркотици с помощта на пощенски пратки и онлайн; взаимодействие с държави извън ЕС.

Комисията се стреми да опрости правилата за засичането на нови наркотични вещества, както и да улесни създаването на обща европейска база данни за тяхната поява. Предвиждат се също мерки за пресичане на достъпа до вещества, необходими за производството на наркотици.

Наркотици

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание