Обща база данни за новите наркотици предвижда ЕК в стъпки срещу дрогата

Допълнителни стъпки в борбата с разпространението на наркотици предложи днес Европейската комисия. Търговията с наркотични вещества е основна заплаха за благосъстоянието на европейците и за европейската сигурност, се посочва в съобщение на комисията по този повод.

Отбелязва се, че разпространението на наркотици като кокаин и синтетични вещества води до насилие, корупция и икономически злоупотреби. Новите наркотици допълнително увеличават опасността от отравяне и предозиране, а децата и младите хора са особено засегнати, пояснява ЕК.

В предложените мерки от комисията се предвижда осигуряване на възможност за наблюдение и бързо известяване между държавите от ЕС при появата на нови наркотици и съставки за тяхното производство; мерки за лечение и реинтеграция в обществото на наркозависими хора, както и за образование на младежите за вредата от наркотиците; развитие на сътрудничество между държавните служби и частните дружества за проследяване на разпространението на наркотици с помощта на пощенски пратки и онлайн; взаимодействие с държави извън ЕС.

Комисията се стреми да опрости правилата за засичането на нови наркотични вещества, както и да улесни създаването на обща европейска база данни за тяхната поява. Предвиждат се също мерки за пресичане на достъпа до вещества, необходими за производството на наркотици.