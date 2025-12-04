ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Ива Христова: COVID достигна пика си и се от...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21845519 www.24chasa.bg

Силите на Киев контролират северната част на Покровск

1216
Покровск Снимка: Twitter/@victoriaslog


 Украинските сили удържат позициите си в северната част на Покровск в Донецка област, заяви главнокомандващият въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Сирски написа във "Фейсбук", че се отделя специално внимание на отварянето на допълнителни логистични маршрути, организирането на навременна медицинска евакуация и на противодействието на руските дронове и артилерия.

"Битката продължава. Украинските военни части продължават да контролират северната част на Покровск", добави той.

Покровск Снимка: Twitter/@victoriaslog

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание