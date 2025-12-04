Силите на Киев контролират северната част на Покровск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Украинските сили удържат позициите си в северната част на Покровск в Донецка област, заяви главнокомандващият въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Сирски написа във "Фейсбук", че се отделя специално внимание на отварянето на допълнителни логистични маршрути, организирането на навременна медицинска евакуация и на противодействието на руските дронове и артилерия.

"Битката продължава. Украинските военни части продължават да контролират северната част на Покровск", добави той.