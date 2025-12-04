Берлин е готов да използва замразените в Германия руски активи за помощ на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Външният министър на Германия Йохан Вадефул заяви, че Берлин теоретично е готов да разгледа възможността замразените в Германия руски държавни активи да бъдат предоставени на фонд за военни репарации за Украйна, както предлага Брюксел, съобщиха ДПА и БТА.

Въпреки това, плановете на Европейската комисия първо трябва да бъдат преразгледани, заяви Вадефул преди годишната среща на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Виена.

"Това, разбира се, е неизследвана правна територия", каза Вадефул, но добави, че Берлин "преследва ясната политическа цел да направи тези активи използваеми", защото Украйна се нуждае от финансова подкрепа, а Русия ще трябва да отговаря за започнатата от нея война.

Министърът заяви, че Берлин е в тесни консултации с всички държави членки на ЕС "с цел да се постигне ползотворен резултат на Европейския съвет преди Коледа".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се надява на следващата среща на върха на 18-19 декември лидерите от ЕС да се споразумеят за използването на замразените руски активи, държани в страните от блока, за подпомагане на Украйна.

Германия досега не е разкрила колко пари на руската централна банка се държат в страната, посочва ДПА.