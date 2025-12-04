ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин с равносметка за отиващата си година пред журналисти на 19 декември

1488
Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Голяма пресконференция за обобщение на изтичащата година ще даде руският президент Владимир Путин на 19 декември, заяви днес Кремъл, цитиран от Франс прес и БТА.

На пресконференцията журналисти и граждани ще имат възможност да задават въпроси на президента.

"Държавният глава ще направи на живо анализ на изминалата година и ще отговаря на въпроси на журналисти и на жители на нашата страна", се казва в изявление на Кремъл, в което се уточнява, че събитието ще започне в 12:00 часа московско време.

Голямата пресконференция на Путин обичайно продължава няколко часа. Руският лидер отговаря на въпроси по най-различни теми, като се започне от геополитиката и вътрешната политика и се стигне до местни инфраструктурни проекти и всекидневния живот на руснаците.

Владимир Путин

