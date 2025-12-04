Путин с равносметка за отиващата си година пред журналисти на 19 декември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голяма пресконференция за обобщение на изтичащата година ще даде руският президент Владимир Путин на 19 декември, заяви днес Кремъл, цитиран от Франс прес и БТА.

На пресконференцията журналисти и граждани ще имат възможност да задават въпроси на президента.

"Държавният глава ще направи на живо анализ на изминалата година и ще отговаря на въпроси на журналисти и на жители на нашата страна", се казва в изявление на Кремъл, в което се уточнява, че събитието ще започне в 12:00 часа московско време.

Голямата пресконференция на Путин обичайно продължава няколко часа. Руският лидер отговаря на въпроси по най-различни теми, като се започне от геополитиката и вътрешната политика и се стигне до местни инфраструктурни проекти и всекидневния живот на руснаците.